Лондон, 24 июля, 2019, 19:29 — ИА Регнум. Уже бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй произнесла прощальную речь в парламенте, 24 июля передаёт агентство Reuters.

Parliamentlive.tv Тереза Мэй в парламенте

Мэй, пост которой уже занял Борис Джонсон, пообещала «служить своим избирателям» даже после ухода с поста главы правительства.

Корреспонденты агентства отмечают, что голос Мэй дрожал, в её глазах были слёзы, а парламентарии проводили бывшего премьер-министра бурными аплодисментами.

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