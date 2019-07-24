Липецк, 24 июля, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Документы для регистрации в качестве кандидатов на пост главы Липецкой области 24 июля подали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба областной избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Листы поддержки кандидата с подписями муниципальных депутатов и сведения о кандидатах на пост сенатора от Липецкой области подали генеральный директор ООО «Топаз» Андрей Плотников («Коммунисты России»), директор ООО «СТД — Девелопмент» Вадим Давыдов («Казачья партия РФ»), директор по производству сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственного производственного кооператива «Суше» Евгений Третьяков («Аграрная партия России») и депутат Государственной думы Александр Шерин (ЛДПР).

Избирком будет рассматривать документы в течение 10 дней. Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее документы для регистрации подали Игорь Артамонов («Единая Россия»), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия») и Андрей Григорьев («Патриоты России»). Подписи в свою поддержку пока не сдали депутат облсовета и предприниматель Олег Хомутинников, выдвинутый партией «Парнас», и депутат облсовета Сергей Токарев (КПРФ).