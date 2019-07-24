Москва, 24 июля, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с вступлением в должность премьер-министра Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 24 июля, на официальном сайте президента России.

Conservatives.com Борис Джонсон

В телеграмме Путин отметил, что интересам России и Великобритании отвечало бы развитие отношений между странами в самых разных сферах.

Российский лидер пожелал Джонсону всяческих успехов в его новой ответственной деятельности во главе правительства Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании и приступил к формированию своего кабинета. Ранее Джонсон был министром иностранных дел в кабинете его предшественницы Терезы Мэй, но вышел из него из-за разногласий по Brexit. До этого Джонсон был мэром Лондона.