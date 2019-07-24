Астрахань, 24 июля, 2019, 19:14 — ИА Регнум. В Астраханской области в первом полугодии 2019 года было выявлено семь неблагополучных эпизоотических очагов бешенства. Об этом сообщила пресс-служба областного Роспотребнадзора.

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Три очага бешенства было зарегистрировано в областном центре. В структуре заболевания 30% составляют кошки, 30% — собаки, 40% — сельскохозяйственные животные. Среди диких животных и грызунов случаев бешенства не зарегистрировано.

С начала 2019 года от нападений животных пострадали 2760 человек. В целом в Роспотребнадзоре эпидемическую и эпизоотическую ситуацию по бешенству охарактеризовали как напряжённую.