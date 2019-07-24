Орел, 24 июля, 2019, 19:13 — ИА Регнум. В России возбуждено первое уголовное дело по факту массовой гибели пчёл. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Пчелы

Инцидент произошел в Корсаковском районе Орловской области. Там оказалась уничтоженной одна из крупнейших пасек региона. Пчелы погибли из-за применения агрохолдингом ядохимикатов для обработки полей.

При этом владелец пасеки организовал её за счет гранта, полученного от правительства Орловской области. Владелец пасеки несколько раз предупреждал чиновников об угрозе уничтожения пчел из-за использования ядохимикатов, но те никак не реагировали.

По предварительным данным, на пасеке погибло более 300 пчелосемей.

По версии следствия, пчелы погибли из-за нарушения ООО «Отрадаагроинвест» правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов пшеницы.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай массовой гибели пчёл из-за использования ядохимикатов в России.