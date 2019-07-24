Салехард, 24 июля, 2019, 19:24 — ИА Регнум. На территории детских садов и школ Ямала выявлено 58 детских игровых площадок, не соответствующих требованиям ГОСТ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

congerdesign Песочница в детском саду

В 2019 году зарегистрировано 10 фактов травмирования детей на детских площадках автономного округа. Трое несовершеннолетних травмировались на площадках школ и детских садов.

Сотрудниками прокуратуры автономного округа проведены проверки детских площадок образовательных учреждений на предмет нарушения требований ГОСТ 52 169−2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». Выявлено 58 детских игровых площадок, не соответствующих требованиям. Основные недочёты — это отсутствие ударопоглощающих покрытий, нарушение целостности игровых конструкций, замусоренность площадок.

В образовательные организации и органы местного самоуправления внесено 36 представлений, которые находятся на рассмотрении.