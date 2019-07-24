Вашингтон, 24 июля, 2019, 19:08 — ИА Регнум. Администрации президента США Дональда Трампа не удалось найти каких-либо свидетельств сотрудничества американского IT-гиганта Google с властями Китая. Об этом 24 июля сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

Shawn Collins Google

«Мы не располагаем данными о каких-либо сферах сотрудничества Google с китайским правительством, которые могли бы стать поводом для озабоченности», — сказал он в интервью телеканалу CNBC.

16 июля Дональд Трамп заявил о намерении проверить сообщения о возможной связи Google со спецслужбами Китая.

Перед этим советник главы Белого дома, один из основателей платёжного сервиса PayPal Питер Тиль заявил, что Google фокусируется на глобальном рынке, игнорируя интересы США, и некоторые её действия «пахнут предательством». В самой компании поспешили заявить, что никаким образом не сотрудничают с китайской разведкой.