Краснодар, 24 июля, 2019, 19:04 — ИА Регнум. 300 экзотических обезьян — яванских макак — незаконно ввезли на территорию Краснодарского края из Вьетнама. Животные использовались для проведения опытов, сообщила 24 июля пресс-служба Южной оперативной таможни.

Ron Knight Яванские макаки

Как сообщается, пять партий экзотических животных были ввезены через Сочинскую таможню в 2017−1019 годах российской компанией. Обезьян завезли в качестве «зоопарковых или цирковых животных», на них были представлены соответствующие ветеринарные сертификаты, разрешения Россельхознадзора и СИТЕС. Доставляли животных регулярными рейсами авиакомпаний. Однако при проверке выяснилось, что фактически животных использовали для проведения над ними медицинских опытов в одном из научно-исследовательских институтов Краснодарского края. В отношении директора компании-импортера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».

В пресс-службе таможни уточнили, что к моменту проверки 151 обезьяна уже была подвергнута эвтаназии. 149 макак отправятся в зоопарки.