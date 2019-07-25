Пекин, 26 июля, 2019, 00:39 — ИА Регнум. Казалось бы, после триумфального шествия председателя Си Цзиньпина по Евросоюзу в марте сего года отношения между ЕС и КНР должны были развиваться от хорошего к лучшему. Но свежеизбранный Европарламент не упустил случая наступить на китайские грабли, высказав свое неудовольствие в адрес Пекина по поводу отношения к ситуации в Гонконге. Откуда раз за разом появляется нежелание понимать Китай у представителей западной цивилизации и что этот важный аспект геополитики несет современной России, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Равный брак

Со стороны дело выглядит так, как будто, говоря об одном и том же, Китай и западные страны подразумевают два совершенно разных предмета. Особенно ярко это проявляется, когда дело касается судеб человечества в целом, так называемой глобализации. Для западной политики глобализация есть инструмент, переводящий управление из сферы ответственности национальных государств, где оно пребывало на протяжении столетий, в форму всепланетной олигархии, оторванной от своих исторических корней.

Запад при победе этой тенденции становился условной митрополией, властвующей над всем остальным миром, причем властвующей так, что никакому конкретному властителю невозможно предъявить счет за издержки в силу его неподотчетности. Разумеется, Китай, рассуждающий о некое «светлой» глобализации, мыслит категориями межгосударственных контактов, опирающихся на представления о нации и народе, которые предыдущему подходу диаметрально противоположны. Здесь источник конфликтов, которые до окончательной победы того или иного взгляда на ситуацию будут продолжать сотрясать планету. Труднее всего в данном контексте приходится российской элите. Что делать, когда твои симпатии принадлежат Западу, а представления о должном — Востоку?

Читайте статью Владимира Павленко «Как и почему элиты ЕС ссорятся с Китаем».