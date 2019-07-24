Ереван, 24 июля, 2019, 18:50 — ИА Регнум. Правительство Армении планирует начать строительство новой дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. Протяжённость дороги составит около 150 км. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

По его словам, соответствующее решение уже принято.

Он добавил, что планируется построить дорогу в сжатые сроки — в 2020 году, финансовые средства для строительства есть.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян «Дорога будет в южном направлении, обсуждается дорога от Капана до Гадрута, и я надеюсь, что до конца года мы обобщим все эти обсуждения и уже будем иметь дорожную карту, как мы будем строить эту дорогу»

В настоящее время Армению с Карабахом соединяют две дороги: Варденис — Мартакерт и Горис-Степанакерт.