Киев, 25 июля, 2019, 07:09 — ИА Регнум. Мирный план украинского политика Виктора Медведчука, предполагающий прекращение гражданской войны на Украине, получил поддержку со стороны как Европарламента, так и президента РФ. В чем существенное отличие этого предложения от Минских договоренностей и почему оно действительно может в будущем нормализовать украинскую внутриполитическую ситуацию, рассказывает автор ИА REGNUM Эдуард Биров.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Казалось бы, критики, видящие в плане Медведчука всего лишь очередную попытку «запихнуть Донбасс в Украину», опираются на реальные факты: совершенно очевидно, что после 5 лет гражданской войны никакого подчинения народных республик воле Киева и принятия его условий капитуляции произойти не может. Такой шаг был бы воспринят самим населением республик как элементарное предательство. Но в том-то и дело, что автономизация «по Медведчуку» может иметь шансы на успех.

Так, например, глава ЛНР Леонид Пасечник, выступая перед жителями ЛНР, перечислил условия, на которых ЛНР может примириться с предлагаемой автономизацией. Таковыми являются: собственные граница, армия, суд, исполнительные органы власти, избирательная система. Но план Медведчука, будучи применен к Украине во всей его полноте, может означать автономизацию, учитывающую исторически сложившуюся разницу мировоззрений и чаяний разных групп украинского народа. Действительно, на презентации в ЕП, где его план был одобрен, Медведчук указал на тысячелетнюю историю вхождения частей нынешней Украины в самые разные государственные объединения. Отличавшиеся друг от друга и по культуре, и по вероисповеданию, и по языку.

Не учитывать этот аспект — значит, создавать условия для всё новых конфликтов, как и продемонстрировала постмайданная Украина, бросившаяся натягивать матрицу западноукраинских представлений на сопротивляющуюся ей остальную территорию страны. Так что «всеобщая автономизация» Украины могла бы стать удачным выходом из создавшегося положения, но что этот процесс означает в первую очередь для Донбасса?

Читайте статью Эдуарда Бирова «Мирный план Медведчука — «разморозка» Минска-2».