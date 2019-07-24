Салехард, 24 июля, 2019, 18:48 — ИА Регнум. На Ямале ждут нового окружного прокурора. Заксобрание ЯНАО заочным голосованием одобрило назначение на пост прокурора региона Анатолия Васильева, возглавлявшего ранее прокуратуру Магаданской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованный на сайте ямальского парламента протокол.

Magoblproc.ru Анатолий Васильев

Постановление об одобрении кандидатуры Анатолия Васильева направлено губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову.

Прежний прокурор ЯНАО Александр Герасименко, по данным местных СМИ, готовится возглавить Уральскую транспортную прокуратуру.