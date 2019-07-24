Тамбов, 24 июля, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по реализации совместных проектов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

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Сегодня, 24 июля, в Москве прошла встреча гендиректора Ростеха Сергея Чемезова и тамбовского губернатора Александра Никитина. Были обсуждены вопросы по нескольким направлениям двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла о реализации совместных проектов по строительству ряда объектов здравоохранения, которые должны быть оснащены новыми видами лечебного и диагностического оборудования.

В Тамбовской области идет активная реализация национальных проектов, конечная цель которых — повышение уровня жизни людей. Будут построены онкологический центр, современная поликлиника в северной части города, реконструированы здания областной детской больницы, хирургического корпуса, противотуберкулезного диспансера. Активно развивается северная часть города: интенсивно идет жилищное строительство и возводится социальная инфраструктура.

Также в ходе встречи стороны обсудили ранее достигнутые договоренности в сфере развития оборонно-промышленного комплекса. Александр Никитин сумел выстроить конструктивный диалог с государственной корпорацией «Ростех», что уже привело к положительным тенденциям в работе тамбовских предприятий оборонного комплекса, которые входят в состав радиоэлектронного кластера «Ростеха».

Напомним, соглашение о сотрудничестве между администрацией Тамбовской области и государственной корпорацией «Ростех» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в начале лета. Сотрудничество направлено на повышение эффективности работы тамбовских предприятий, увеличение доли производства, рост производительности труда и численности занятых и заработной платы.

В рамках дальнейшего сотрудничества тамбовские предприятия получат дополнительную поддержку в привлечении инвестиций, разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках.