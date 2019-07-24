Кимры, Тверская область, 24 июля, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Восемь детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Салют» в Кимрском районе Тверской области, обратились к медикам с жалобами на недомогание. Предварительно у них диагностирована кишечная инфекция. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 24 июля.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Госпитализация

По поручению губернатора в лагерь направлены специалисты региональных минздрава и минобразования, управления Роспотребнадзора. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

По информации Роспотребнадзора, специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование и устанавливают причины заболевания, проводят отборы проб готовой пищи, продовольственного сырья, питьевой воды, смывов с объектов окружающей среды, клинического материала от больных, контактных лиц и сотрудников пищеблока лагеря. В Следственном управлении СКР сообщили о начале доследственной проверки по факту вспышки инфекции. На месте работают и криминалисты регионального Следственного комитета.