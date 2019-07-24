Москва, 24 июля, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский окажется в очень тяжёлом положении, если новый кабинет министров станет прямо следовать рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

«Если в Украине будет назначен премьер-министр по рекомендации Международного валютного фонда, я понимаю, что будет дальше. Дальше будет лоббирование продажи земли, дальше эту землю скупят внутри Украины и в десять раз дороже продадут кому-то на Западе», — заявил Килинкаров.

На каком-то этапе новые финансовые ресурсы, выделенные при условии проведения «структурных реформ», дадут определённый положительный эффект. Однако, как и в других случаях при оказании «помощи» Международным валютном фондом, в итоге все репутационные издержки за ухудшение ситуации в стране лягут на президента Зеленского, позиции которого усилились благодаря победе его партии на выборах в Раду.

«В конечном итоге от этого Украина только проиграет. Я это прекрасно понимаю. Не говоря уже о политических последствиях, которые могут возникнуть внутри Украины. (Зеленский) взял власть, у него большинство — но он потерял определённые возможности каким-то образом лавировать, снивелировать негативные процессы. Теперь всё, что будет происходить в стране — будет ответственность исключительно Зеленского», — добавил эксперт.