Ярковский район, Тюменская область, 24 июля, 2019, 18:30 — ИА Регнум. В Ярковском районе Тюменской области обнаружено тело пропавшего накануне 13-летнего подростка с признаками утопления. Ребёнок пропал 17 июля 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

В связи с длительным и безмотивным отсутствием подростка было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Тело мальчика с признаками утопления было обнаружено 23 июля в омуте водоема вблизи села Усалка.

В настоящее время следственными органами устанавливается причина смерти ребёнка.