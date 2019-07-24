Нью-Йорк, США, 24 июля, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Фондовый рынок США прервал долговременный рост из-за снижения квартальной прибыли Caterpillar и Boeing, 24 июля передает агентство Reuters.

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Через час после открытия Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 131,66 пункта (0,48%), до 27 217,53 пункта, индекс S&P 500 снизился на 2,97 пункта (0,10%), до 3002,50 пункта, индекс Nasdaq снизился на 5,07 пункта (0,06%), до 8246,33 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля позитивный настрой рынка не смог сбить даже новый доклад МВФ, снизившего прогнозируемый рост мировой экономики на 2019−2020 годы.

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