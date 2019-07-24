Курск, 24 июля, 2019, 18:13 — ИА Регнум. В Курской области суд отказался восстанавливать в должности бывшую воспитательницу детского дома «Надежда» в Железногорске. Как сообщила пресс-служба Железногорского областного суда, женщину уволили за избиение воспитанника детдома.

Цитата из к/ф «Республика ШКИД». Реж. Геннадий Полока. 1966. СССР

По данным местных СМИ, женщина избила 11-летнего мальчика деревянной линейкой, за что и была уволена после внутренней проверки. Однако воспитательница попыталась восстановиться на работу и взыскать с детдома компенсацию за моральный вред и вынужденный прогул. Курский областной суд встал на сторону нижестоящей инстанции и постановил, что применение к воспитанникам физического насилия является весомым основанием для увольнения. На работу в детдом женщина не вернётся.

Как уже сообщало ИА REGNUM, два аналогичных скандала разгорелись в двух детсадах Краснодарского края: там издевательства над детьми были зафиксированы на видео. С обоими случаями разбираются следователи.