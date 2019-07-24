Анкара, 24 июля, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез во время совместного с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым визита на строящуюся АЭС «Аккую» заявил: «Строительство идёт в соответствии с намеченным планом. Мы намерены ввести в эксплуатацию первый блок уже в 2023 году, к столетию Республики».По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фатих Донмез напомнил, что фундамент АЭС был заложен 18 апреля 2018 года, и отметил, что на сегодняшний день строительство значительно продвинулось. Он отметил, что в все работы в районе строительства АЭС проводятся в строгом соответствии с требованиями МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергетике) к безопасности. Министр подчеркнул, что на АЭС будет установлена система безопасности последнего поколения, и добавил: «Сегодня мы увидели несколько образцов новейшего важного оборудования. На станциях такого типа, т. е. , последнего поколения, первым в эксплуатацию вводится система повышенной безопасности. Ее установка будет завершена в течение года». Алексей Лихачёв, в свою очередь, заверил, что все работы проводятся при широком участии турецких компаний, как и было обещано президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.