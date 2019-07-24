Киев, 24 июля, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Государственное бюро расследований Украины больше занимается политическим пиаром, поскольку вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля, а не обвиняемого. Об этом 24 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов бывший первый зам. генерального прокурора Украины Николай Голомша.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прогноз

«После того как президент поставил трехмесячный срок для достижения успехов в работе, продолжается политизация деятельности органов… Если бы сказали, что он приглашается по теме «Укроборонпрома», где прозвучали коррупционные связи, реализация серьезных запчастей по завышенным ценам, контрабанда запчастей, это я понимаю. А в данном случае вызов в качестве свидетеля — это чисто политический пиар государственных органов», — сказал Голомша.

По его словам, на Украине «никто не отменял правило разбирательства с предшественниками». «Сегодня оно будет превалировать в деятельности всех правоохранительных органов», — пояснил Голомша.

При этом он отметил режиссуру и стиль Порошенко, комментируя информацию о том, что экс-президент явился в ГБР на сутки раньше.

«Если говорить о Петре Алексеевиче, такая режиссура в его стиле: зайти раньше, чтобы поломать любые планы следователям и детективам, у которых свой план. Важно, чтобы был допрос и, чтобы следственные органы объяснили обществу, в какой роли и ипостаси приглашен Петр Алексеевич, чтобы в дальнейшем была понятна логика… Я понимаю, если огласят подозрение, обвинят», — рассказал Голомша.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что 24 июля к нему пришел экс-президент Порошенко с просьбой допросить его сегодня, а не 25 июля.

«Ко мне неожиданно пришел Пётр Порошенко… Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем», — отметил Труба.

В то же время он выразил надежду на то, что завтра Порошенко явится на дачу показаний в ГБР.

Напомним, экс-президента Украины Порошенко обвиняют в уклонении от уплаты налогов во время продажи завода «Кузница на Рыбальском» и покупки телеканала «Тонис» у Александра Януковича.