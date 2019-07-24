На Украине требуют допросить Порошенко как обвиняемого, а не как свидетеля
Киев, 24 июля, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Государственное бюро расследований Украины больше занимается политическим пиаром, поскольку вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля, а не обвиняемого. Об этом 24 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов бывший первый зам. генерального прокурора Украины Николай Голомша.
По его словам, на Украине «никто не отменял правило разбирательства с предшественниками». «Сегодня оно будет превалировать в деятельности всех правоохранительных органов», — пояснил Голомша.
При этом он отметил режиссуру и стиль Порошенко, комментируя информацию о том, что экс-президент явился в ГБР на сутки раньше.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что 24 июля к нему пришел экс-президент Порошенко с просьбой допросить его сегодня, а не 25 июля.
В то же время он выразил надежду на то, что завтра Порошенко явится на дачу показаний в ГБР.
Напомним, экс-президента Украины Порошенко обвиняют в уклонении от уплаты налогов во время продажи завода «Кузница на Рыбальском» и покупки телеканала «Тонис» у Александра Януковича.