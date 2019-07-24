Тверь, 24 июля, 2019, 17:56 — ИА Регнум. В Тверской области руководители региональных министерств и главы муниципальных образований будут нести персональную ответственность соблюдение сроков и эффективность реализации национальных проектов на территории региона. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя в ходе селекторного совещания, посвященного нацпроектам, 24 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Речь, в частности, шла об исполнении графиков работ на объектах, которые строятся в рамках национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Жильё и городская среда». Так, важнейшим направлением работы по нацпроекту «Демография» глава региона назвал снижение смертности, активное проведение профилактических мероприятий, диспансеризации граждан.

Пресс-служба правительства Тверской области Селекторное совещание по нацпроектам

«Необходимо разработать графики диспансеризации на площадках центральных районных больниц и предприятий в районах, продолжить работу передвижных комплексов, мобильных бригад врачей в муниципалитетах», — сказал Игорь Руденя.

Также обсуждалось строительство новых детских садов в регионе. В общей сложности планируется ввести не менее десяти учреждений, что даст около 1700 новых дошкольных мест. В 2019 году планируется создать не менее 800 дополнительных мест для детей до трех лет за счет ввода шести детских садов в Твери, Лихославльском, Максатихинском районах, Старице, Торопце.

Также в числе направлений работы — обучение и повышение квалификации женщин, находящихся в декретном отпуске, поддержка пожилых людей, ввод спортивных сооружений и площадок, укрепление материально-технической базы спортшкол. В настоящее время в муниципалитетах идет закупка оборудования, установка плоскостных сооружений. В 2019 году будет установлено 14 площадок для сдачи ГТО.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году запланированы мероприятия по развитию санитарной авиации, закупка мобильных комплексов, оснащенных УЗИ и ЭКГ, высокотехнологичного оборудования, в том числе 66 единиц техники для онкологического диспансера. В 14 детских поликлиниках для маленьких пациентов создадут новую комфортную среду. Для решения кадровой проблемы до 2024 года в регионе планируется подготовка и выпуск 500 специалистов для медорганизаций региона.

По нацпроекту «Образование» до 2024 года в Тверской области построят семь новых школ, на односменный режим обучения перейдут 8,1 тыс. школьников. Уже в этом году будут открыты школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» Твери и школа-детсад на 560 ученических и 80 дошкольных мест в «Юности».

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2019 году планируется обеспечить ввод около 650 тыс. кв. м жилья, к 2024 году — уже 886 тыс. кв. м. На благоустройство дворов и общественных пространств в 54 муниципалитетах региона в этом году выделено более 423 млн рублей федеральных и областных средств. Планируется благоустроить 56 дворов и 92 общественных пространства.

В рамках нацпроекта «Культура» в 2019 году в Тверской области реконструируют и капитально отремонтируют четыре объекта, также для четырех учреждений обещают закупить новые музыкальные инструменты.

Напомним, в общей сложности Тверская область участвует в 12 национальных проектах, по ним разработано 50 региональных проектов. Планируемый объем финансирования по всем национальным проектам в регионе в 2019 году составит 8,6 млрд рублей.