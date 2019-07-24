Лондон, 24 июля, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Борис Джонсон в среду, 24 июля, официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, передаёт телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

В ходе аудиенции в Букингемском дворце королева Елизавета II в соответствии с протоколом попросила нового лидера правящей Консервативной партии стать 14-м премьер-министром и сформировать новое правительство.

После встречи с монархом Борис Джонсон направился в резиденцию премьер-министров на Даунинг-стрит, где выступит со своей первой речью в качестве главы правительства. Ожидается, что к формированию нового кабинета он приступит уже сегодня.

Напомним, накануне экс-мэр Лондона и экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон одержал победу на выборах главы Консервативной партии, обойдя с большим отрывом действующего министра иностранных дел Джереми Ханта.

Cегодня Тереза Мэй официально покинула пост премьер-министра Соединённого Королевства, который она занимала с июля 2016 года.