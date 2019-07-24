Киев, 24 июля, 2019, 17:51 — ИА Регнум. В плане урегулирования конфликта в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский, получивший под полный контроль Верховную раду, скорее всего, будет делать большое количество имитационных движений и даже выполнять отдельные пункты Минских соглашений, чтобы создать благоприятное информационное поле для других действий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наследство

Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в интервью «Комментариям».

Однако в целом, уверен эксперт, вопрос войны и мира, равно как и вопрос развития украинской экономики, давно не зависит от самой Украины.

«Эти вопросы — прерогатива Госдепа США и Пентагона (в первом случае) и Международного валютного фонда — во втором… Мир на Донбасс может прийти только тогда, если по этому вопросу будет компромисс между Вашингтоном и Москвой… Пока этой команды нет», — отметил Бондаренко.

Также эксперт предполагает, что в тени сенсаций о близости мира в Донбассе Зеленский может снять мораторий на продажу земли и продать ее, провести реприватизации ряда объектов, сдать ГТС Украины — «все в интересах транснациональных корпораций и внешних финансовых доноров». По его мнению, на экономические успехи Украине при новой власти не стоит надеяться.

«Покажите мне хоть одну страну, которую МВФ привёл не то что к процветанию, но к стабильному развитию. Надеяться на помощь в экономическом развитии от МВФ — то же, что надеяться, будто наркодилер очередной дозой наркотика приведёт организм к крепкому здоровью и долголетию», — отмечает он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что продление действия закона об особом статусе Донбасса будет зависеть от переговоров в нормандском формате и имплементации Минских договоренностей.

Также Разумков заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству «как свободное волеизъявление граждан в интересах народа и государства Украина».

Сотрудничество Киева и МВФ было остановлено до проведения на Украине парламентских выборов и формирования нового правительства, но Зеленский не раз заявлял, что его режим продолжит плотное сотрудничество с Фондом.