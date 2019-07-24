Рим, 24 июля, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Из-за осложнения ситуации в Ливии может увеличиться поток нелегальных мигрантов, а также может нарушиться стабильность добычи нефти, заявил в среду, 24 июля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Mediaset.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Это заявление Конте сделал в ходе своего выступления в парламенте страны, отвечая на вопросы депутатов.

Премьер Италии также напомнил, что страна призвала ООН провести расследование обстрелов центра временного содержания мигрантов в Триполи.