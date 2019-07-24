Конте: из-за ситуации в Ливии возможны проблемы с миграцией и нефтью
Рим, 24 июля, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Из-за осложнения ситуации в Ливии может увеличиться поток нелегальных мигрантов, а также может нарушиться стабильность добычи нефти, заявил в среду, 24 июля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Mediaset.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ливия
Это заявление Конте сделал в ходе своего выступления в парламенте страны, отвечая на вопросы депутатов.
Премьер Италии также напомнил, что страна призвала ООН провести расследование обстрелов центра временного содержания мигрантов в Триполи.