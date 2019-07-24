Киев, 24 июля, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова скорректировала свое заявление об украинских моряках-нарушителях, арестованных в России за вторжение в российские территориальные воды. Скорректированное заявление она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 24 июля.

Ministry of Defense of Ukraine ВМС Украины

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Денисова заявила, что договоренность об освобождении украинских моряков-нарушителей якобы уже достигнута и дело осталось только за оформлением всех необходимых документов.

Однако адвокат моряков Полозов заявил, что ему ничего не известно о каких-либо договоренностях, хотя он и знает, что переговоры ведутся.

Уполномоченная по правам человека при президенте Российской Федерации Татьяна Москалькова опровергла слова Денисовой, заявив, что российские уполномоченные органы по украинским морякам никаких решений не принимали.

И вот теперь Денисова пишет, что она лишь направила свое ходатайство в Федеральную службу безопасности России о принятии решения об избрании её личного обязательства в качестве меры пресечения для украинский моряков-нарушителей. Это ходатайство было передано посольством Украины в Москве на Смоленскую площадь, а оттуда в ФСБ. Сейчас оно рассматривается, пояснила Денисова.

«Мне известно, что ведутся переговоры о возвращении моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву», — добавила она.