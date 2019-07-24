Москва, 24 июля, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Новый президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой рискует попасть в ту же ловушку, что и их предшественники, если будут игнорировать попытки республик Донбасса урегулировать конфликт. Об этом заявил заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

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«Ни разу даже не попробовали ни о чём с ними разговаривать и какие-то вопросы решать, даже текущие, связанные с линией разграничения, с обеспечением каких-то элементарных условий для пересечения границы… Даже в таких мелких вопросах никто ничего не пытался решить», — заявил Килинкаров.

По его словам, такой подход не только зарекомендовал себя совершенно бесперспективным для урегулирования, но и стал своеобразной ловушкой для прежних властей.

«У Порошенко, в отличие от Зеленского, не было ни единого шанса сесть за стол переговоров. Ни единого. Потому что в этом случае он должен был бы признать свою вину как непосредственного человека, принимающего решение о применении армии», — отметил Килинкаров.