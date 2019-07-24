Дамаск, 24 июля, 2019, 17:15 — ИА Регнум. В интернете появилось видео о применении российской корректируемой авиабомбы КАБ-500. Речь идет о ювелирном попадании в объект боевиков в Сирии. Об этом пишет «Российская газета».

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

Данный боеприпас весит около 500 килограмм. Был использован в условиях плотной городской застройки. Уничтожен финансовый центр террористов в Сирии, который располагался на первом этаже многоэтажного офисного центра. Сам центр не обрушился, соседние здания также.

В семействе корректируемых авиабомб КАБ-500 есть отличия по способу наведения на цель. При телевизионной системе наведения в первом варианте установленная на бомбе камера передаёт изображение в кабину бомбардировщика, экипаж должен удерживать прицельный маркер на цели до контакта бомбы с ней. Во втором варианте бомба способна навестись на цель сама: она сравнивает телекартинку со своей камеры с изображением цели, которое заложено в её память.

Есть и лазерный способ наведения. Такая бомба имеет аббревиатуру КАБ-500Л. «Л» означает лазерная. Её наведение производится с помощью световой метки на цели. Световую метку может обеспечить сам бомбардировщик, контейнер с лазерным целеуказателем на разведывательном БПЛА, а также корректировщик огня, человек, находящийся на земле.

С помощью сигналов систем GPS и ГЛОНАСС идет наведение КАБ-500С, бомб со спутниковым наведением. Если спутниковый сигнал будет заглушен, то бомбой управляют с бомбардировщика.

Боевая часть КАБ-500 может быть фугасно-бетонобойной и объемно-детонирующей. Как правило, такие высокоточные боеприпасы применяются для уничтожения важных целей. В Сирии КАБ-500 использовались и используются для ударов по штабам, складам оружия и боеприпасов. Су-34 способен применять КАБ-500, находясь на большой высоте, недосягаемой для систем ПВО боевиков.