Рязань, 24 июля, 2019, 17:13 — ИА Регнум. При патрулировании реки Ока сотрудники рязанского отделения Росгвардии задержали двух рыбаков, которых подозревают в незаконной добыче рыбы. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Сергей Малютин. Рыбацкий баркас. 1920-е

Одного мужчину задержали около двух часов ночи, другого рыбака на рассвете. Сети и незаконно пойманную рыбу изъяли. В отношении задержанных проводится проверка.

По данным территориального отдела Росрыболовства за июнь 2019 года в Рязанской области браконьеры поймали 26 килограммов рыбы. Сотрудники Росгвардии патрулируют акваторию Оки ежедневно с апреля.