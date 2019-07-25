Южно-Сахалинск, 25 июля, 2019, 03:22 — ИА Регнум. Японский журнал «Форсайт», имеющий серьезный вес среди японской аудитории, опубликовал статью, где содержится попытка анализа причин ослабления интереса российского руководства к «решению территориального вопроса». Попало ли это издание в точку или промахнулось в своих утверждениях, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Вариант, предложенный премьер-министром Японии Синдзо Абэ, предполагался как удачный ход по отношению к позиции Москвы, формула «2+альфа», то есть передача двух островов с возможностью выдвигать дальнейшие претензии виделась как беспроигрышный ход. По мнению автора статьи в «Форсайте», не были учтены в данном случае общемировые тенденции, и среди них такая важная, как американо-китайская торговая война, ведь именно она послужила серьезному сближению позиций Пекина и Москвы. А высказывание спецпомощника Абэ по дипломатическим вопросам Каваи Кацуюки, который выразил надежду на поддержку США в вопросе мирного договора «для сдерживания Китая», вызвало резкую отповедь со стороны министра иностранных дел РФ.

Действительно, получилось как-то неловко: Москва и Пекин сближаются под давлением США и вдруг открытым текстом высказывается надежда на то, что этому сближению будет положен конец с помощью Японии и ее территориальных претензий. Так что Лавров не зря обратил внимание на то, что Кацуюки, хоть и не является представителем исполнительной власти, все же трудится в непосредственной близости от премьер-министра Абэ, председателя правящей партии. Но даже этот аспект не исчерпывает всей сложности, создавшейся для Токио «коллизии о территориях». Какие же еще подводные камни углядели японские аналитики после того, как «вопрос северных территорий» с треском на эти камни напоролся?

Читайте статью Анатолия Кошкина «Русские Курилы: «недосмотренный сон» Абэ».