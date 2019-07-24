Киев, 24 июля, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет лишить мэра Киева и главу Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко возможности «пилить» вместе с друзьями государственные средства. Об этом 24 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог-международник Иван Яковина, комментируя просьбу Офиса президента Владимира Зеленского отстранить мэра Кличко с должности главы КГГА.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Я подозреваю, что они боятся, чтобы Кличко чего-то не натворил во власти, что потом будет невозможно исправить или исправить будет очень тяжело. В этом главная проблема, потому что они просто не доверяют Кличко. Именно из-за этого они хотят его поскорее отодвинуть. Может захотят оставить ему церемониальный пост, чтобы он ходил разрезал ленточки. Но чтобы к деньгам он не имел отношения, чтобы его друзья не могли себе «напилить», — сказал Яковина.

По его словам, Зеленскому важно «посадить на Киев своего человека».

«Без Киева контролировать Украину невозможно. Офис президента будет делать все возможное, чтобы отодвинуть Кличко и посадить на Киев своего человека. Кто это будет, я не знаю, но судя по тому какие проценты набрала партия «Слуга народа» на выборах в Киеве, у них есть шансы утвердить своего мэра, своего главу КГГА», — добавил Яковина.

Ранее, 24 июля, государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос 26 июля. Мэра вызывают на дорос по делу, связанному с земельными участками в Киеве, в качестве свидетеля.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Офис президента направил правительству письмо с просьбой отстранить мэра Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Согласно законодательству, главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом.

Напомним, Кличко отличился неэффективной тратой государственных средств при строительстве подвесного велосипедно-пешеходного моста в центре Киева. 26 мая Кличко открыл новый мост из пластика стоимостью 346 млн гривен. В день открытия на новом мосту между аркой Дружбы народов и парком «Владимирская горка» треснуло стекло на одной из обзорных площадок.

Национальное антикоррупционное бюро завело уголовное производство по факту злоупотреблений при строительстве скандального «моста Кличко». При этом на мосту появились трещины и ослабли тросы. Ведомство расследует возможные злоупотребления работников коммунального предприятия «Инженерный центр» (исполнительный орган КГГА) и растрату средств, а также превышение служебных полномочий. Дело открыто по статье 191 Уголовного кодекса, а также по статье 364.