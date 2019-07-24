Зеленский хочет лишить Кличко возможности «пилить» деньги в Киеве — эксперт
Киев, 24 июля, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет лишить мэра Киева и главу Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко возможности «пилить» вместе с друзьями государственные средства. Об этом 24 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог-международник Иван Яковина, комментируя просьбу Офиса президента Владимира Зеленского отстранить мэра Кличко с должности главы КГГА.
По его словам, Зеленскому важно «посадить на Киев своего человека».
Ранее, 24 июля, государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос 26 июля. Мэра вызывают на дорос по делу, связанному с земельными участками в Киеве, в качестве свидетеля.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Офис президента направил правительству письмо с просьбой отстранить мэра Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Согласно законодательству, главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом.
Напомним, Кличко отличился неэффективной тратой государственных средств при строительстве подвесного велосипедно-пешеходного моста в центре Киева. 26 мая Кличко открыл новый мост из пластика стоимостью 346 млн гривен. В день открытия на новом мосту между аркой Дружбы народов и парком «Владимирская горка» треснуло стекло на одной из обзорных площадок.
Национальное антикоррупционное бюро завело уголовное производство по факту злоупотреблений при строительстве скандального «моста Кличко». При этом на мосту появились трещины и ослабли тросы. Ведомство расследует возможные злоупотребления работников коммунального предприятия «Инженерный центр» (исполнительный орган КГГА) и растрату средств, а также превышение служебных полномочий. Дело открыто по статье 191 Уголовного кодекса, а также по статье 364.