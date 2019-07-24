Менло-Парк, США, 24 июля, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Интернет-пользователи по всему миру 24 июля сообщают о сбоях в работе социальной сети Facebook и принадлежащего ей сервиса Instagram. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

У большинства пользователей Facebook, сообщивших о проблеме, отсутствует доступ к сайту. Некоторые сообщают о сбоях при просмотре новостной ленты, а также невозможности авторизоваться в своей учётной записи.

Половина жалоб от пользователей Instagram также связана с проблемами при загрузке новостной ленты, многим не удаётся авторизоваться в аккаунте, а у некоторых полностью отсутствует доступ к сайту.

Жалобы поступают главным образом от пользователей из США, Бразилии и ряда стран Европы, включая Россию и Украину.