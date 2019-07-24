Офис Зеленского анонсировал «чистки» и реформирование ГПУ
Киев, 24 июля, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Замглавы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским относительного своего назначения на должность генерального прокурора. Соответствующее заявление Рябошапка сделал 24 июля на брифинге в Киеве.
Вероятность своего назначения на пост главы ГПУ он оценил в 50%
По его словам, если он займет пост генпрокурора, то его первоочередными шагами станут кадровые перестановки в ГПУ и реформа прокуратуры.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатура Рябошапки рассматривается на пост главы ГПУ. Он напомнил, что Украине нужен новый генпрокурор. «Я с самого начала говорил, что Рябошапка — крутой специалист, я вижу его одним из претендентов», — сказал Зеленский.