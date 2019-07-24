Краснодар, 24 июля, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Следователи проверяют информацию об избиении маленьких детей воспитателем в одном из детских садов Краснодара, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по краю.

(сс) eflon Кукла, сидящая на крыльце

24 июля в сети появилась видеозапись, сделанная в одном из детсадов в краевом центре, на которой видно, как женщина, предположительно, воспитатель, бьет детей тряпкой, толкает их и грубо хватает за руки.

«Для установления изложенных обстоятельств по данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю незамедлительно организована доследственная проверка. В ходе проверки следователем будут установлены дети, пострадавшие от противоправных действий воспитателя, а также дана оценка действиям работников дошкольного учреждения», — сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже второй скандал в детских садах Краснодара за последнее время. Так, в начале мая в сети была распространена видеозапись, сделанная прохожей, у детсада: на ней взрослая женщина в присутствии других детей кричит на маленького мальчика, заставляет его встать на колени и целовать землю.