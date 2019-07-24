Лондон, 24 июля, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд написал заявление об уходе с поста. Об этом он сообщил 24 июля в своём микроблоге в Twitter.

Runnymedeweybridgeconservatives.com Филип Хэммонд

«Я только что передал заявление об отставке Терезе Мэй. Это было привилегией служить её канцлером казначейства в течение последних трёх лет», — написал он.

Филип Хаммонд занимал должность министра финансов Соединённого Королевства в кабинете Терезы Мэй с июля 2016 года. Ранее он заявлял, что покинет пост, если новым главой правительства станет Борис Джонсон.

Накануне Борис Джонсон одержал победу на выборах главы правящей Консервативной партии, обойдя с большим отрывом действующего главу МИД Джереми Ханта, и в ближайшее время займет пост премьер-министра Великобритании.