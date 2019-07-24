Киев, 24 июля, 2019, 16:37 — ИА Регнум. Судя по всему, новая власть Украины еще не определилась с решением по поводу досрочных местных выборов по всей стране, заявила сегодня, 24 июля, политолог Олеся Яхно.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Эксперт при этом отмечает «нацеленность» на местные выборы применительно к отдельным городам-миллионникам, и прежде всего, речь идет о Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также Яхно отмечает, что в законодательстве есть четко определенный перечень условий, при которых возможно досрочное прекращение полномочий местных советов — «и они никак не касаются текущей ситуации, связанной со стремлением монополизировать власть на всех уровнях». Одновременное проведение досрочных местных выборов по всей стране, отметила она, противоречит действующему законодательству — причины для каждого местного совета должны определяться отдельно.

«Есть и другие причины. В частности, с бюджете 2019 не предусмотрены средства на проведение досрочных местных выборов. И если их проводить в этом году, то придется забирать деньги из других статей расходов. Также следует учитывать, что реформа децентрализации еще в процессе реализации, и в этом смысле местные досрочные выборы в состоянии переходности выпадают из этой реформы», — отмечает эксперт.

«Как видим, с точки зрения страны и закона, одновременные местные досрочные выборы по всей стране не имеют юридического обоснования. В то же время, не исключено, что уже в следующем году, после принятия ряда непопулярных решений властью еще до конца этого года (а они неизбежны), рейтинг «Слуги народа» начнет снижаться. Так что промежуточный вариант — сменить на пике рейтинга местную власть в крупных городах (Киев, Днепр и т.д.) — думаю, рассматривается», — резюмировала политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня украинские СМИ сообщили, что президент Владимир Зеленский просит Кабинет министров освободить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской администрации. В правительстве подтвердили получение такого запроса и отметили, что сейчас «изучают документ».

Что касается местных выборов, то Зеленский посоветовал всем «не расслабляться», а глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что по закону местные выборы должны пройти в 2020 году, но все будет зависеть от лояльности местных элит.