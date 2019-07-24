Москва, 24 июля, 2019, 16:40 — ИА Регнум. На месте строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) столицы в районе могильника радиоактивных отходов в Москворечье-Сабурово не выявлено превышения радиационного фона. Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

Отметим, что неделей ранее, 18 июля, на сайте комплекса уже публиковали аналогичное заявление об отсутствии превышения радиационного фона на месте строительства и, как следствие, об отсутствии угрозы радиоактивного заражения Москвы во время строительных работ. В новом сообщении по этой теме приведены слова директора государственного казенного учреждения города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» Василия Десяткова.

«Наличие экологически сложных участков в районе прохождения Юго-Восточной хорды учитывалось при проектировании магистрали. Строительная площадка расположена на максимально возможном удалении от этих очагов. Радиационный фон в зоне будущей стройки измерялся трижды. Сначала при экологических изысканиях упор был сделан на поверхностные пробы, затем на глубинные. Анализ показал, что при допустимых нормах до 0,2 микрозиверт здесь 0,1−0,14. Наличие повышенного фона радионуклидов не обнаружено. Фон в пределах допустимого», — сказал Десятков.

В сообщении сказано, что территория берега Москвы-реки, где фиксируется превышение допустимого радиационного фона, в зону стройки не входит. До ближайшего очага со сложной экологической обстановкой — не менее 200 метров.

«В любом случае до начала строительства проект Юго-Восточной хорды пройдет обязательную процедуру государственной экспертизы, по результатам которой в него при необходимости будут внесены корректировки. Строительство начнется только после прохождения всех процедур», — заверил Десятков.

Также в сообщении указано, что данная территория находится на контроле у специалистов ФГУП «Радон». На период строительства будет организован постоянный мониторинг экологической ситуации.