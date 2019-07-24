Анкара, 24 июля, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил сегодня, 24 июля, что последние предложения официальных лиц США по созданию безопасной зоны в Сирии не соответствуют тому, что необходимо. Об этом пишет турецкое издание Hurriyet Daily News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По словам главы МИД Турции, «террористическая угроза в северной Сирии для Турции возрастает, поэтому мы снова начали подготовку к военной операции».

Он также отметил, что с США нет соглашения о выводе курдских бойцов из предполагаемой зоны безопасности на севере Сирии, нет и соглашения о том, кто будет контролировать зону безопасности после вывода оттуда формирований сирийских курдов.

Анкара и Вашингтон также не договорились о размерах зоны безопасности. Ранее Турция предлагала сделать ширину этой зоны в 20 километров.

Речь идет о создании зоны безопасности вдоль границы с Турцией на сирийской земле без согласия официального Дамаска. Как войска США, так и войска Турции находятся на территории Сирии без разрешения правительства страны, и, соответственно, их пребывание незаконно. Тем не менее, это не мешает им вести переговоры о дележе территории суверенного государства.

Созданные и контролируемые Соединенными Штатами Сирийские демократические силы, контролируют 28 процентов территории Сирии, на которой сосредоточено 70 процентов нефтяных месторождений страны. Основу СДС составляют вооруженные формирования сирийских курдов — отряды Народных защитников.