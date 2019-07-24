Анкара, 24 июля, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Советник главы правящей в Турции партии Справедливости и развития Ясин Актай опроверг слухи о том, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган скончался. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Напомним, слухи о кончине Эрдогана начали распространяться в социальных сетях, затем их подхватили ближневосточные СМИ.

Однако Ясин Актай прямо заявил, что всё это ложь, и президент Турции не умер — он просто в отпуске.

«Каждый год в это время, как правило, наш президент находится в отпуске. Его отсутствие в этот период создает благоприятный фон для таких спекуляций», — сказал Актай.

Он также добавил, что подобные слухи в арабских социальных сетях распространяет «армия троллей».