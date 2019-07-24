Рыбинск, Ярославская область, 24 июля, 2019, 16:21 — ИА Регнум. В Ярославской области епархия отказалась от строительства храма в микрорайоне Веретье Рыбинска. Об этом заявил епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://rybeparhia.ru Епископ Вениамин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планы построить храм во имя Серафима Вырицкого в березовой роще вызвали недовольство местных жителей. Негативные отзывы стали появляться в соцсетях. Мэр города Денис Добряков пообещал провести повторные публичные слушания по этому вопросу, но они не потребуются. Церковь сама отказалась от идеи стройки на этом месте.

«Ничто так не ценно перед Господом как мир и любовь между Его детьми. Перед Своими Крёстными страданиями Христос молится о единстве своих учеников, говоря Отцу: «Отче Святый! Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы». Потому всякое доброе начинание, прославляющее Имя Божие, должно совершаться лишь на основании любви и единства, делу Господню противны всякая ненависть и разделение. Желая чтобы новый храм — место служения Богу «едиными устами и единым сердцем», стал подлинным домом для всех христиан города Рыбинска, мы принимаем решение отменить его строительство на данном месте, дабы ещё раз рассмотреть позицию жителей и избрать наиболее удобное для всех место его расположения», — сказал епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин.

Схожая ситуация ранее возникла в Екатеринбурге, однако там митрополит Кирилл (ранее возглавлявший Ярославскую епархию) настаивал на строительстве церкви на выбранном месте. Видимо, ярославские власти и священнослужители решили погасить конфликт на ранней стадии.