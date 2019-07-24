Москва, 24 июля, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, вводящий нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для ввоза самолетов и их запчастей в РФ при условии их перерегистрации, также введет дополнительные льготы для участников так называемых «внутренних офшоров» РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Госдума ранее приняла законопроект в первом чтении. Так, одной из его новелл станет освобождение от НДС ввоза водных судов, подлежащих регистрации в Российском открытом реестре. Такое нововведение коснется только участников специальных административных районов (САР) — территорий внутри РФ с льготным налогообложением для международных компаний, известных так же, как «внутренние офшоры».

Нововведение коснется любых водных судов, вне зависимости от их размера. Кроме того, участников САР также предлагается не облагать налогом на прибыль от дохода судовладельцев, освободить от налога на имущество и транспортного налога, как в отношении яхт и других судов, так и в отношении самолетов и вертолетов.

Помимо этого, как отметил в ходе пленарного заседания замминистра финансов Илья Трунин, до 2027 года для таких граждан также предлагается установить нулевую ставку страховых взносов.

«Да, они не будут платить ни налог на прибыль, не будут платить до 2027 года, в случае одобрения законопроекта, страховые взносы и налоги на имущество. Но они будут платить регистрационные взносы в специальные административные районы», — отметил Трунин.

По его словам, сегодня для многих российских бенефициаров воздушных судов настали «не самые легкие времена в юрисдикции их регистрации». А принятие закона позволит участникам САР без больших финансовых издержек перерегистрировать свои самолеты, вертолеты и яхты в российский реестр.