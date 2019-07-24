«Деньги есть» – экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в РФ
Москва, 24 июля, 2019, 16:36 — ИА Регнум. В РФ есть все ресурсы для того, чтобы повысить прожиточный минимум, но они сконцентрированы у сырьевых олигархов, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он рассказал 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя то, что размер прожиточного минимума в России за I квартал 2019 г. составил 10 753 рубля.
В конечном счёте ресурс, как полагает Комолов, которым обладает Россия как экономика, реализуется крайне неэффективно и не позволяет обществу обеспечить достойный уровень потребления. А поскольку граждане РФ, по словам Комолова, пока неспособны эффективно отстаивать свои жизненно важные интересы, то ресурсы от государства они получают по остаточному принципу — «лишь бы не выходили на голодные бунты».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации предложило повысить прожиточный минимум в среднем на 4% в зависимости от социально-демографического статуса из-за роста цен на продукты питания.