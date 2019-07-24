Киев, 24 июля, 2019, 16:13 — ИА Регнум. За шесть месяцев нынешнего 2019 года план расходов общего фонда госбюджета Украины не выполнен почти на 43 млрд гривен. Об этом сегодня, 24 июня, заявил глава украинской Счетной палаты Валерий Пацкан, передает корреспондент ИА REGNUM .

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

Чиновник отметил, что больше всего не проведены в запланированных объемах расходы на обслуживание государственного долга — на 8,7 млрд грн, не предоставлены трансферты местным бюджетам — на 4,8 млрд грн., также не проведены в запланированных объемах расходы по бюджетным программам, главными распорядителями которых являются четыре министерства.

По словам Пацкана, общий фонд государственного бюджета за это время выполнен с дефицитом 8,7 млрд гривен. Хотя предполагалось — 23 млрд гривен. Меньший показатель дефицита не является позитивом и обусловлен невыполнением плана расходов.

Проблемы и с выполнением плана доходов, подчеркнул глава Счетной палаты. Несмотря на рост экономики — невыполнение плана по общему фонду на уровне 28 млрд грн.

«Мы в Счетной палате убеждены, что если эти тенденции будут сохраняться, то риски невыполнения государственного бюджета по итогам года будут увеличиваться», — прокомментировал чиновник обнародованную статистику.

«Особенность украинского экономического чуда: ВВП — «растет», а плановые поступления в госбюжет — сокращаются. Ложь — главный двигатель «роста экономики». Вот так. Реальность где-то рядом», — комментирует, в свою очередь, информацию Счетной палаты украинский эксперт Юрий Гаврилечко.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным украинского Минфина, государственный бюджет Украины за шесть месяцев выполнен с дефицитом в сумме 6,8 млрд грн, при утвержденном годовом показателе дефицита — 90 млрд грн.

18 июля Национальный банк улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году с 2,5% до 3,0%, заявив, что основным драйвером экономического роста в этот и последующие годы будет оставаться внутренний спрос.