Милан, Италия, 24 июля, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Экспорт товаров и услуг приносит Италии 32% ВВП, об этом сказано в ежегодном бюллетене «Италия в мировой экономике», который был представлен в Риме в среду, 24 июля, передает Il Sole 24 Ore.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВВП

В 2018 году объем итальянского экспорта в страны ЕС вырос на 4,1%, в страны, не входящие в Евросоюз, — на 1,7%. Основными рынками сбыта остаются Германия, Франция и США (32% всего экспорта). Зафиксирован существенный рост объемов экспорта в Индию, США и Канаду.

Объем итальянского экспорта за пределы ЕС растет медленнее, чем прежде, в качестве основных причин эксперты называют укрепление евро и «напряженность в торговой политике».

В целом за 10 лет с 2008 по 2018 годы объем итальянского экспорта вырос на 16,9%. Италия находится на девятом месте в мире в списке стран-экспортеров, ее доля общего рынка, по данным за 2018 год, — 2,9%.