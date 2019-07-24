Киев, 24 июля, 2019, 15:57 — ИА Регнум. В то время, когда в Донбассе шли ожесточённые бои и погибали солдаты, вокалист группы «Океан Эльзы» и лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук выступал перед российскими олигархами в Монако. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов.

Goloszmin.org Святослав Вакарчук

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«Публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов в Facebook.

Прикреплённая к посту ссылка на видеозапись выступления Вакарчука позднее была удалена, однако пользователи успели сохранить фото из Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певец и лидер партии «Голос» Станислав Вакарчук выступил с предложением на законодательном уровне закрепить отношения Украины с Россией во всех сферах. В частности, предложение принять закон о «сосуществовании» с РФ прозвучало в разговоре о гастрольной деятельности украинских исполнителей в «стране-агрессоре» — в России.

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Ранее начинающий политик выступил с инициативой сажать в тюрьму на срок до 15 лет любых переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом. Соответствующие изменения предлагалось внести в статью 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»).