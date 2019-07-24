Киев, 24 июля, 2019, 15:39 — ИА Регнум. В партии «Слуга народа» анонсировали проведение серии специальных тренингов для избранных от их политической силы депутатов — чтобы по их результатам партия начала работать как «сыгранная команда» и буквально с первого дня работы нового созыва Рады предложила к принятию пакеты законопроектов, которых ожидают избиратели и весь украинский народ.

Dodlive.mil Тренинг

Соответствующая информация обнародована сегодня, 24 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечают, в политической силе Зеленского, в рамках тренинга депутаты должны получить необходимый уровень знаний про современное состояние, проблемы и перспективы разных отраслей экономики и социальной жизни страны.

Среди других задач занятий — получение «глубокого понимания» бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений; умение строить политические стратегии изменений, создавать законопроекты; усвоение принципов и техники обсуждений законодательных инициатив с заинтересованными сторонами.

Кто оплачивает эти тренинги и кто именно будет учить новых украинских парламентариев — не уточняется. Известно лишь, что первый интенсивный курс тренинга «Слуга народа» организует совместно с Киевской школой экономики.

ИА REGNUM напоминает, что многие представители партии «Слуга народа», победившие на парламентских выборах 21 июля, не только не имеют опыта политической работы, но и в целом крайне далеки от этой сферы. Многие эксперты утверждают, что новый парламент Украины, в котором преобладают представители шоу-бизнеса, будет самым неквалифицированным за всю новейшую историю страны.