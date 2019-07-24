Москва, 24 июля, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий повышение штрафа за неисполнение обязанностей по воинскому учету, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

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Повышаются размеры штрафа за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету, а также уклонение от медицинского обследования. Сумма составит от 500 рублей до 3 тыс. рублей вместе нынешних 100 — 500 рублей.

Аналогичный штраф грозит за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.

Кроме того, предусматриваются санкции за ряд нарушений в области учета призывников, в частности за неоповещение граждан о вызове их по повестке.