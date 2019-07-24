Москва, 24 июля, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об информировании граждан о положенных им льготах и социальных услугах — социальном навигаторе, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Domowenock.cuzya МФЦ

Порядок такого информирования определит правительство РФ.

Желающие получить данные о положенных им льготах должны сообщить об этом властям. Предлагается несколько вариантов, как это можно сделать: с помощью портала госуслуг, позвонив на выделенный телефонный номер или лично посетив органы власти или МФЦ.

В России действуют около 3 тыс. форм поддержки, 54 млн граждан РФ являются получателями различных форм поддержки государства, отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).