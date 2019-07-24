Вашингтон, 24 июля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Американский астронавт Нил Армстронг, первым ступивший на лунную поверхность, скончался в 2012 году в возрасте 82 лет. Спустя семь лет становится известно, что больница, лечившая Армстронга, засекретила данные о его кончине и пошла на сделку с семьей умершего: она хотела скрыть, что в лечении были допущены ошибки. Об этом пишет газета The New York Times.

Нил Армстронг

Больница, в которой скончался Армстронг, выплатила его семье $6 млн компенсации, желая избежать скандала вокруг ошибок в лечении. Газета ссылается на доступный ей судебный документ. Семья астронавта объявила, что причиной его смерти стал тяжелый сердечный приступ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля этого года исполнилось 50 лет с момента высадки человека на Луну. По этому поводу в московском Музее космонавтики состоялась тематическая «Лунная неделя».

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