Калуга, 24 июля, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Более 2,3 млрд рублей планируется направить в 2020 году на благоустройство села, сообщили 24 июля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Более 2,3 млрд рублей планируется направить в 2020 году на благоустройство села

По информации аграрного ведомства, на благоустройство сельских территории региона рассчитывается направить из федерального бюджета 1 млрд 811 млн рублей, из регионального бюджета — 203,7 млн рублей, из местных бюджетов — 71,4 млн, а из внебюджетных источников — 296,1 млн.

«Самый большой объем средств планируется направить на проекты комплексного развития в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий», — сказал глава областного минсельхоза Леонид Громов.

В регионе начали активную подготовку к участию в новой государственной программе. В Министерство сельского хозяйства РФ уже направлена бюджетная заявка.