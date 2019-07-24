Омск, 24 июля, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Специалисты Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина представили новую технологию для мониторинга состояния посевов на выставке «Агро-Омск — 2019». Об этом 24 июля сообщает пресс-служба вуза.

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Технология задействует высокоточную аэросъемку с использованием дронов и программное обеспечение, которое позволяет автоматически выявлять участки с однородным развитием сельскохозяйственных культур и с пониженным содержанием биомассы. Отмечается, что представленный комплекс позволяет производить мониторинг состояния посевов во всех природных зонах с различным почвенным покровом в онлайн-режиме.

Одновременно университет представил ряд других разработок: умную теплицу, позволяющую сократить издержки на выращивание культур, многолетнюю и фиолетовозерную пшеницу, роботизированный сельскохозяйственный объект, предназначенный для мясных и молочных животноводческих производств.

Отмечается, что в 2019 году выставка «Агро-Омск» объединила свыше 400 крупных компаний аграрного машиностроения, производителей сельскохозяйственной техники, оборудования, продовольствия, кормов.

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